Игрок «Локо» Тикнизян: способны сыграть с «Уралом» в -15℃, это добавит мотивации двигаться

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что железнодорожники готовы будут сыграть с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ, несмотря на холода.

«Посмотрим, насколько будет реально сыграть в субботу с «Уралом» в -15℃. Если разрешать провести матч, то мы сделаем это — никаких вопросов вообще не будет. Не знаю, нужно ли переносить эту игру на следующий год, но мы будем способны сыграть в такую погоду — это добавит больше мотивации двигаться на поле», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игра между «Локомотивом» и «Уралом» состоится в пятницу, 8 декабря, в Москве. После 17 проведённых матчей в рамках Российской Премьер-Лиги железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице. «Урал» располагается на 12-м месте.