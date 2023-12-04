Глава «Локомотива» Нагорных высказался о победе над «Зенитом»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе железнодорожников над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Наш клуб никогда не оставляет болельщиков равнодушными, иногда заставляет понервничать. В матче с «Зенитом» мы, наверное, вернули нашим болельщикам долг в виде положительных эмоций, который образовался в этом сезоне. Команда была максимально настроена — билась за себя и за тренера. Ни к кому из ребят предъявить претензии нельзя — все были единым коллективом, нацеленным на победу, поэтому хотел бы поблагодарить всю команду.

Старались все. Максим Глушенков большой молодец, футболист с большой буквы. Старалась вся команда — Артём Дзюба провёл очень хороший матч, Марио Митай тоже был очень хорош, наша защита, Илья Лантратов, Лукас Фассон, Евгений Морозов, Максим Ненахов и Александр Сильянов, сыграли здорово. Молодцы Наир Тикнизян, забивший третий гол, и Антон Миранчук, который очень хорошо вышел на замену. Серёжа Пиняев старался и терзал защиту «Зенита». Я бы выделил всю команду.

«Локомотив» победой над «Зенитом» пытался что-то доказать ушедшему в аренду в петербургскую команду нападающему Вильсону Изидору? Зачем нам кому-то что-то доказывать? У нас формируется команда, по большей части состоящая из российских игроков, — прекрасно в ней уживаются хорошие ребята Лукас Фассон и Марио Митай, с ними отличное взаимопонимание. Мы ничего никому доказывать не будем — «Локомотив» идёт тем путем, который избрал клуб. Мы держим направление по развитию российских игроков, по подготовке ребят к выступлению за сборную России. В матче с «Зенитом» все лишний раз увидели, что из наших ребят можно создавать боеспособную команду», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».