«Квинси спрашивал меня и других: «Кто ты, кто вы?» Богосавац — о конфликте с Промесом

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о конфликте с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, который произошёл в перерыве матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Промес говорил с Семёновым, я пришёл и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: «Кто ты?», и других ребят тоже: «Кто вы?» Я спросил его: «Кто ты?» И он начал плохие слова говорить. Это эмоции, это футбол, так бывает. Потом мы пожали друг другу руки, всё нормально закончилось. Ничего страшного не произошло. Были ли оскорбления со стороны Квинси? Нет, это эмоции.

Как оценю эпизод со стычкой Абаскаля и Бериши? Я этот момент не видел. Я сразу пошёл праздновать с Агаларовым — я сказал ему перед игрой, что он забьёт. Потом уже увидел, что люди собрались возле спартаковской скамейки, а конфликт не видел и не знаю, что там случилось», — приводит слова Богосаваца «РБ Спорт».