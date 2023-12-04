Глушаков: почему не переделать чемпионат, чтобы летом играть в футбол, а зимой отдыхать?

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о проведении матчей РПЛ в зимний период. Накануне некоторые игры прошли в условиях сильного снегопада.

«Двоякая ситуация. Понятно, что удовольствия игроки не получили от футбола. Можно было перенести эти матчи на завтра или придумать что-то ещё. Играли хорошие соперники, но в таких климатических условиях играть сложно. Однако мы живём в России и должны понимать, что у нас такая зима.

С другой стороны, если мы сейчас не играем в еврокубках, то почему нельзя переделать чемпионат так, чтобы летом команды играли в футбол, а зимой отдыхали? Я всегда говорил, что разницы нет, потому что в нынешней системе мы никогда ничего на европейской арене не выигрывали. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА при старой системе.

Летом не играем, а зимой играем в футбол — какая-то непонятная ситуация. Принимающим решения людям можно подумать о том, чтобы всё обратно переделать, если мы не играем в еврокубках. Надо строить свой плацдарм на будущее. Все получали бы удовольствие от футбола. Например, можно было бы добавить ещё две команды и летом играть в футбол — вот и вся история», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.