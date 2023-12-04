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Источник: «Спартак» готов отпустить Мозеса зимой

Источник: «Спартак» готов отпустить Мозеса зимой
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Московский «Спартак» готов расстаться с 32-летним полузащитником Виктором Мозесом в зимнее трансферное окно, если футболисту поступит предложение. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые будут готовы отпустить игрока по соглашению сторон. За «Спартак» Мозес выступает с июля 2021 года после перехода из «Челси», соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Спартак» после 17 туров располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.

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