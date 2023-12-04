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Гендиректор «Пари НН»: если последний тур РПЛ отменят, кто покроет все издержки?

Гендиректор «Пари НН»: если последний тур РПЛ отменят, кто покроет все издержки?
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной отмене матчей ближайшего тура Российской Премьер-Лиги.

«Что касается нашей команды, то мы играем в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — там погодные условия в меньшей степени влияют на то, как идёт ход игры. Нам этот вопрос не совсем актуально задавать, потому что здесь мы не зависим от погодного фактора. Мы уже купили билеты, оплатили проживание команды.

Если будет отмена последнего тура, то возникнет резонный вопрос: кто покроет все издержки? Надеюсь, перед следующим сезоном летом все эти моменты будут учитываться. Всё-таки туры планируются в достаточно комфортный промежуток времени: когда тепло, сухо и нет экстремальной температуры. Тем не менее, когда продумывается расписание на следующий сезон, нужно сделать поправку, что в России есть зима.

Возможно, в это время стоит играть в южных частях страны. Но тут вопрос ещё в болельщиках. Где будут болельщики команд? Важно, чтобы не были обделены болельщики условных северных команд. Это непростой вопрос, но его нужно садиться и решать», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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