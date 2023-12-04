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КДК РФС рассмотрит использование «Пари НН» квадрокоптера для съёмки хоровода

КДК РФС рассмотрит использование «Пари НН» квадрокоптера для съёмки хоровода
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК рассмотрят скандирования болельщиков на матче 17-го тура РПЛ «Факел» — «Балтика», а также несколько эпизодов, связанных с матчем «Пари НН» — «Урал».

«Факел» — «Балтика» — болельщики «Факела» массово скандировали: «Судья — позор российского футбола». В матче «Пари НН» — «Урал» было три нарушения со стороны нижегородского клуба. Первое — задержка выхода из раздевалки на четыре минуты. Второе — задержка начала матча по вине клуба на пять минут. Третье — перед началом матча без разрешения компетентных государственных органов был использован квадрокоптер для съёмки массового хоровода», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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