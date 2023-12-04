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КДК РФС рассмотрит удаление Абаскаля за агрессивное поведение в матче с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит удаление Абаскаля за агрессивное поведение в матче с «Ахматом»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК рассмотрят удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за агрессивное поведение в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«В матче «Локомотив» — «Зенит» болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения. «Ахмат» — «Спартак» — болельщики «Ахмата» бросили две пластиковые бутылки на прилегающую к полю территорию, а одна из них была брошена на футбольное поле. На 72-й минуте матча — выход за предел техзоны Ромащенко, выход за пределы техзоны физиотерапевта «Ахмата» Данилина, выход за пределы техзоны тренера «Ахмата» Евдокимова.

Также рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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