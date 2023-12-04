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В КДК ответили, подавал ли «Краснодар» апелляцию на решение о дисквалификации Кордобы

В КДК ответили, подавал ли «Краснодар» апелляцию на решение о дисквалификации Кордобы
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался по вопросу об апелляции «Краснодара» на решение по дисквалификации колумбийского форварда Джона Кордобы после матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

«Пока «Краснодар» не запрашивал полностью решение по Кордобе. Подавалась ли апелляция или нет, надо обращаться в апелляционный комитет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба продемонстрировал неприличный жест в адрес арбитра после матча 16-го Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Для «быков» поражение от «Урала» (1:3) стало вторым в этом сезоне РПЛ.

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