Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом»

Норвежскому нападающему Эрлингу Холанду грозит обвинение от футбольной ассоциации Англии (FA) после того, как он обрушился с критикой на судью Саймона Хупера в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3). Об этом сообщает Daily Star.

Также источник утверждает, что сообщение «WTF», опубликованное норвежцем в социальных сетях после игры, наверняка повлечёт за собой обвинение в нарушении дисциплины.

Напомним, сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.