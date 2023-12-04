Только «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» набирали очки в гостевых матчах с «Ман Сити» в 2023 году

Всего две команды избежали поражения в матчах с «Манчестер Сити» на «Этихаде» с учётом всех соревнований в течение 2023 года. Это «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«Шпоры» накануне, 3 декабря, сыграли с «горожанами» вничью (3:3) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» добыл очко в гостях у «Манчестер Сити» 25 ноября. Та встреча завершилась со счётом 1:1. Все остальные команды подопечным Хосепа Гвардиолы неизменно проигрывали на домашней арене «Ман Сити» в 2023 году.

«Манчестер Сити» после 14 туров английской Премьер-лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка. Второе место занимает «Ливерпуль», в воскресенье обыгравший «Фулхэм» (4:3). У мерсисайдцев в активе 31 набранное очко.