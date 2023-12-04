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«Динамо» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московского «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Динамо» — «Рубин» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судейская бригада на матч «Динамо» – «Рубин»: главный арбитр – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) — на восьмом месте.