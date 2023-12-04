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«Наша игра — это позор». Вратарь «Атлетико» Облак — о поражении от «Барселоны»

«Наша игра — это позор». Вратарь «Атлетико» Облак — о поражении от «Барселоны»
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак раскритиковал товарищей по команде за неубедительную игру в первом тайме матча 15-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).

«Это разочаровывает, потому что я думаю, что если бы мы хотя бы немного играли в первом тайме, то у нас был бы шанс. Мы плохо начали игру, мы были плохи в первом тайме, и они наказали нас. Идея заключалась в том, чтобы играть на победу, и я не знаю… В конце концов, я не знаю, что с нами случилось, но ни один из нас не был хорош в первом тайме, никто из нас не хотел владеть мячом, никто из нас не хотел играть. Это какой-то позор. Если бы мы играли с самого начала как во втором тайме, у нас были бы шансы», — приводит слова Облака Football Espana.

Напомним, матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой сине-гранатовых благодаря голу Жоау Феликса, который португалец забил в середине первого тайма.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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