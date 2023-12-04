Гендир «Пари НН»: история с переходом на «весна-осень» должна быть в логике, а не эмоциях

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о рассуждениях относительно перехода на систему «весна-осень» в российском футболе.

«Мне это напоминает ту ситуацию, которая происходила в России со сменой зимнего и летнего времени: то мы живём в зимнем времени, то в летнем, то начинаем менять каждый год. Надо выбрать одну историю — на ней остановиться. Не надо шарахаться из стороны в сторону. Не надо искать лучшие варианты спонтанно, основываясь на эмоциональных решениях.

Для этого существуют определённые методики, как выбрать наиболее приемлемый вариант того или иного события. С одной стороны выписываются плюсы, с другой — минусы. Всё это подсчитывается в плане ресурсов, которые требуются под каждый из этих вариантов, а затем выбирается наиболее дешёвый и прагматичный.

Рассуждать о переходе на тот или иной вид проведения сезона — это диванные рассуждения. Здесь должна быть чёткая и выверенная аналитическая история. Эта история должна быть в логике, а не в эмоциях», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.