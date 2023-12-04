Игрок «Барселоны» Феликс: обо мне говорят каждую неделю. Я всегда в центре внимания

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», после победы каталонцев над мадридцами (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги высказался об отношениях с игроками «матрасников».

«Обо мне говорят каждую неделю. Я всегда в центре внимания. Я спокоен, не обращаю внимания, что говорят другие. Я работаю над тем, чтобы стать лучше как игрок. Благодарю за помощь клуб и партнёров по команде, которые так хорошо меня приняли.

У меня хорошие отношения почти со всеми бывшими одноклубниками по «Атлетико». Они знают, что у меня с ними нет никаких проблем. С Чоло (Диего Симеоне. — Прим. «Чемпионата») я ещё не пересекался», — приводит слова Феликса журналистка Елена Кондис Эдо.

Вчера, 3 декабря, «Барселона» на своём поле обыграла «Атлетико» Мадрид в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил вингер «Барселоны» Жоау Феликс, он стал лучшим игроком встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.