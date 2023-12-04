Сон Хын Мин — первый игрок, который забивал четырём разным действующим чемпионам Англии

Нападающий «Тоттенхэм» Сон Хын Мин стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал четырём разным действующим чемпионам.

31-летний корейский форвард «шпор» накануне отличился в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3 — Сон также забил автогол. Ранее нападающему «Тоттенхэма» удавалось отличиться в матчах с «Ливерпулем», «Челси» и «Лестером» — все эти команды были действующими чемпионами на тот момент, когда кореец им забивал.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи. «Тоттенхэм» после 14 туров располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.