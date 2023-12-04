Антон Зиньковский навал уязвимое место «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский предположил, почему команда плохо начала второй тайм матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Красно-белые пропустили второй гол спустя две минуты после возобновления игры.

«Даже говорить нечего. По-моему, сразу первый момент, первая или вторая минута — и сразу гол. Банально — концентрация. Пропустили выпад один. В первом тайме такой же момент был с забитым мячом. Игра была на встречных курсах, но моментов у наших ворот особо не было. Потеряли мяч, быстрая контратака. Возможно, это наше уязвимое место — эти контратаки. И сразу забивает гол «Ахмат». Так же и во втором тайме: только вышли — и сразу получили. Такой момент. Вроде спокойно, но получили гол», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.