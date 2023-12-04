Игорь Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольный клуб «Чайка» объявил об уходе Игоря Семшова с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Чайка» и главный тренер команды Игорь Семшов прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон. Помимо Игоря Семшова, тренерский штаб также покидает команду.

Клуб благодарит наставников за проделанную работу и вклад в развитие «Чайки» и желает удачи в дальнейшей карьере. Что касается нового главного тренера ФК «Чайка», то имя наставника, который будет готовить команду к весенней части сезона, будет озвучено позднее», — написала клубная пресс-служба «Чайки».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Чайка» уже договорилась с 47-летним Дмитрием Пятибратовым. Также рассматривалась кандидатура Дмитрия Кириченко.

Игорь Семшов возглавлял «Чайку» с декабря 2022 года. Команда завершила первый этап сезона-2023/2024 ЛЕОН-Второй лиги на шестом месте в турнирной таблице и сохранила прописку в группе «Золото» дивизиона «А». «Чайка» набрала 23 очка за 18 матчей. Первое место занял «Краснодар-2» (33).