Беллингем назвал трёх потенциальных лучших молодых футболистов в Европе

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями о том, кто сможет завоевать награду Golden Boy в будущем.

«Я назову три имени. Прежде всего, Арда Гюлер — феномен, мы видим, как он тренируется, и мы в восторге. Потом Джейми Байно-Гиттенс, мой бывший товарищ из «Боруссии». И, наконец, мой брат Джоб», — приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy за 2023 год, вручаемой итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту по итогам сезона.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.