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Шавло считает, что Абаскаль не заслуживал удаления после провокации со стороны Бериши

Шавло считает, что Абаскаль не заслуживал удаления после провокации со стороны Бериши
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о скандальном эпизоде между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и футболистом «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (0:2).

«Когда провоцируют, да ещё забили перед этим гол, эмоции на самом высоком уровне. Абаскаль вспылил, но зачем Бериша бежал в зону «Спартака» и прыгал двумя ногами рядом с тренером? Зачем это было делать? Или они думают, что им всё дозволено делать? Абаскаль его отодвинул, тот упал, взялся за лицо. Пошли понты. Считаю, что Бериша был неправ, что всё это затеял. Можно было не удалять, а показать по жёлтой карточке. Считаю, что несправедливо, — если удалять, то двоих надо было», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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