Вратарю «Барселоны» тер Штегену может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает испытывать сильные боли в спине, из-за которых игрок пропустил последние три матча сине-гранатовых. Ситуация усугубляется, поэтому медицинские службы клуба начали срочно искать решение, сообщает AS.

По информации источника, существует несколько вариантов, которые будут согласовываться всеми сторонами. Один из них — сделать перерыв на несколько недель, чтобы попытаться позволить боли утихнуть естественным путём, но с последующим риском продолжения дискомфорта. Другой вариант, который предпочитают врачи, — это операция, целью которой является устранение давления между позвонками. Время восстановления составит от четырёх до шести недель.

Тер Штеген почувствовал боли в спине, находясь в расположении сборной Германии во время ноябрьского перерыва на игры национальных команд.

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