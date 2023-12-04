Гендир «Ленинградца»: наш футбол живёт в отрыве от реальной жизни. Любой клуб ФНЛ убыточен

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит высказался о бюджетах в Мелбет Первой лиге.

«Участвует ли «Ленинградец» в гонке бюджетов ФНЛ? У нас другая философия. Мы делаем ставку на местных игроков. Это, на мой взгляд, вызывает определённый интерес к нашему клубу. Нет смысла ввязываться в гонку. Наш футбол живёт в отрыве от реальной жизни. Любой клуб ФНЛ убыточный. Это не секрет. Кто-то скажет, мол, «нам спонсор выделяет деньги…» Но мы понимаем, что спонсоры в большинстве случаев не получают рекламного эффекта, близкого к суммам в спонсорских контрактах. Тут другие причины. Часто в клуб вливаются большие бюджетные деньги или деньги государственных компаний.

Возникает вопрос: почему тогда в убыточных предприятиях работники, а футболисты и тренеры – это работники, должны получать зарплаты миллион или полтора? Почему? Для меня подобная ситуация – абсурдная. Конечно, существуют правила игры, реалии. Зарплата – некое отражение качества футболиста. Если мы будем платить по 50–60 тыс. рублей, то не соберём конкурентоспособный коллектив. Тем не менее строим нашу футбольную деятельность в рамках бюджета, который не хотим искусственно раздувать. Опыт некоторых клубов Первой лиги показывает, что и в таких условиях можно развиваться и достигать определённых результатов. Пример? Тот же «КАМАЗ» не первый год успешно играет в лиге», — приводит слова Левита пресс-служба клуба.