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Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал гол Мендеса в ворота «Ростова»

Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал гол Мендеса в ворота «Ростова»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о голе чилийского полузащитника Виктора Мендеса в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Снег пошёл, и Мендес забил гол! Вполне возможно, что погода пошла на пользу. Он подключился к атаке, ему Федя [Чалов] хорошо подал. Забил, красиво отметил! Молодец! Мы его поздравили», — приводит слова Облякова Metaratings.

Напомним, 3 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом». Команды играли в условиях сильного снегопада. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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