«Реал» следит за ситуацией вокруг Холанда, в окружении игрока знают об интересе мадридцев

«Реал» Мадрид проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, в чьём контракте с «горожанами» содержится пункт о выкупе. Об этом сообщает издание Relevo.

По сведениям источника, главной трансферной целью «сливочных» на 2024 год является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, однако мадридцы внимательно следят и за Эрлингом Холандом. Отмечается, что окружение игрока знает об интересе «Реала» и понимает, что испанский клуб может активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте игрока с «Манчестер Сити». Кроме того, сам Холанд заявил близким людям, что мечтает однажды сыграть за «Реал» Мадрид.

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За «Ман Сити» Эрлинг выступает с лета прошлого года. Только в нынешнем сезоне в рамках английской Премьер-лиги норвежский форвард забил 14 мячей в 14 матчах, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.