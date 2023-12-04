Защитник «Зенита» Родригао: надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал турнирное положение своей команды. По его мнению, «Зениту» стоит сконцентрироваться на своей игре в предстоящем матче, а не болеть за то, чтобы «Краснодар» потерял очки.

«Верю ли я, что «Зенит» закончит год на первом месте? Мы надеемся на это. Но больше, чем болеть против «Краснодара», нам нужно думать о нашей команде, о победе в нашей игре. Нам нужно сделать как можно больше, чтобы победить, а потом посмотреть, что произойдёт», — приводит слова Родригао журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.