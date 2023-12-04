Денис Мацуев: что ещё нужно, чтобы понять, что «Спартаку» нужны перемены?

Российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался о последних результатах красно-белых.

«После увиденного в матче «Ахмат» — «Спартак» есть только слова отчаяния — невозможно не говорить. После бездарных матчей с «Оренбургом» и «Ахматом» назрели и кризис, и перемены, которые необходимы «Спартаку». Опять не воспользовались осечкой «Зенита». Казалось бы, сейчас можно приближаться к лидерам. Но дело даже не в этом, а в бездарном настрое и отсутствии мотивации. Что ещё нужно, чтобы понять, что перемены необходимы?

На это невозможно смотреть! Я болею за «Спартак» с 1986 года и не могу оставаться в стороне, когда существует такое бездарное отношение. Это назрело не из-за двух прошедших игр, а уже давно. И Абаскаля, и ещё много чего нужно поменять, чтобы все получили позитивную энергию. Футбол так же, как и классическая музыка, является терапией и отдушиной для людей. «Спартак» — самая популярная команда России!

Я обращаюсь ко всем, кто принимает решение, что сейчас нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Дело даже не в Абаскале, а в стратегии клуба, который должен бороться за чемпионство и побеждать в каждом матче. В футбольном матче может победить любая команда, но могли мы когда-то представить, что «Спартак» будет биться на равных с «Оренбургом» и «Ахматом», а шансов на победу будет не так много? Я не могу с этим смириться. Перемены назрели, а те люди, от кого это зависит, должны сейчас принять правильное решение», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.