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Защитник мадридского «Реала» Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы

Защитник мадридского «Реала» Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы
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Футболист «Реала» Мадрид Даниэль Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы, сообщает пресс-служба испанского клуба.

31-летний Карвахаль был заменён в начале второго тайма матча 15-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (2:0), который состоялся в минувшую субботу, 2 декабря. По результатам проведённого сегодня обследования было выявлено, что испанец повредил камбаловидную мышцу. О сроках восстановления защитника пресс-служба «Реала» не сообщала.

В нынешнем сезоне Даниэль провёл 13 матчей в рамках чемпионата Испании, забил два гола и сделал две результативные передачи. «Реал» после 15 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Карло Анчелотти сыграет с «Бетисом».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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