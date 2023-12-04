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Президент УЕФА: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу

Президент УЕФА: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт проведения чемпионата мира зимой не пошёл на пользу футболу.

«Мы делаем всё возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу, и было бы неразумно делать это снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», — приводит слова Чеферина RTBF.

Напомним, чемпионат мира — 2022 прошёл в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в драматичном финале переигравшая национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Чемпионат мира — 2026 примут три страны: США, Мексика и Канада. Сроки финальной стадии турнира: 11 июня — 19 июля.

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