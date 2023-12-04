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Роман Широков: футбол в России — зимний вид спорта, поэтому и играем в него зимой

Роман Широков: футбол в России — зимний вид спорта, поэтому и играем в него зимой
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался относительно возможного переноса матчей 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Перенос следующего тура РПЛ? Вчера же играли, значит можно и в следующие выходные. Смотря только во что. А о переходе на формат «весна-осень» можно говорить сколько угодно. Есть люди, которые принимают решения, и им на доводы по барабану. У них летом отпускной сезон, поэтому они будут делать так, как им угодно. Если бы думали головой, то никогда бы не перешли на эту мифическую систему.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Только летом мы перестали играть в футбол. Футбол в России — это же зимний вид спорта, поэтому мы играем в него зимой. Можно сколько угодно приводить мнений, но никто никуда не перейдёт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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