Полузащитник «Рубина» Иванов: после завершения карьеры буду таксистом, а потом тренером

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, чем планирует заниматься по окончании профессиональной карьеры футболиста. Он признался, что хочет сделать паузу от футбола и поработать таксистом, а потом вернётся в спорт с целью стать тренером.

«После завершения карьеры буду таксистом, а потом попробую потренировать, чуть-чуть нужна пауза. Интерес к тренерству есть. Когда отдал всю жизнь спорту, нужны драйв и игра», — сказал Олег Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Олегу Иванову уже 37 лет. В нынешнем сезоне он провёл за «Рубин» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Иванова с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года.