Булыкин: ничего страшного в паре матчей в декабре нет. В России и летом играть невозможно

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что ничего страшного в паре матчей МИР РПЛ в декабре нет.

«Всегда играли в такую погоду. Постоянно играли пару матчей в снег, это нормально. Раньше вообще в сугробах играли, а сейчас хоть поле нормально готовят. Погода часто вносит свои коррективы: когда в снегопад, когда в дождь. Порой солнце жарит под 30 градусов, очень сложно играть. Такие матчи случаются, нужно быть к этому готовым. Понятное дело, что при таких условиях мало футбола, но такое случается. Ничего страшного нет в том, чтобы провести пару игр в декабре.

Тут же добавлю про «осень-весна» или «весна-осень». Можно твёрдо сказать, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Можно сделать перерыв летом неделю и снова играть. Но ведь у нас будут кричать: «Как можно в жару играть, надо перенести, надо сделать паузу». Кто делает календарь, должны быть гибкими. Вчера в Краснодаре была игра: шикарная картинка, отличное поле. Всегда можно перенести матчи в тёплые регионы. А как летом будут играть в жару нереальную? Тоже все будут кричать, что невозможно. В декабре, январе, феврале в России всё равно играть невозможно, как систему ни называй», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.