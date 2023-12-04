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Член совдира «Динамо» Гафин высказался о сумме отступных в новом контракте Тюкавина

Член совдира «Динамо» Гафин высказался о сумме отступных в новом контракте Тюкавина
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о подписании нового контракта с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным, ответив среди прочего на вопрос о сумме отступных.

«Договорились с Костей на несколько дней раньше, чем подписали контракт? Мы долгое время были в процессе переговоров, а ближе к дате подписания ситуация с каждым днём прояснялась и очерчивалась. Поэтому какая-то информация была, но окончательно всё было утверждено только за день до подписания.

В новом контракте есть отступные для иностранных клубов — большие ли они? Всё в этой жизни относительно. Что такое «большие» сегодня и что через два года, вопрос скорее философский. Но это адекватные деньги, которые соответствуют уровню такого футболиста, как Костя.

Относительно суммы трансфера Арсена Захаряна? У нас в каждом договоре есть пункт о конфиденциальности, поэтому я вам не скажу», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что сумма отступных в новом контракте нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» для европейских клубов составляет около € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ещё раньше московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

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