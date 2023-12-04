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В Федерации футбола Буркина-Фасо объяснили, почему перед матчем в стране прозвучал гимн РФ

В Федерации футбола Буркина-Фасо объяснили, почему перед матчем в стране прозвучал гимн РФ
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Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре прокомментировал информацию о том, что перед официальным матчем в стране звучит российский гимн.

«Это неправда, поскольку это не официальный матч, а игра между соседскими ребятами. Ничего серьёзного. Достаточно посмотреть на качество стадиона, чтобы убедиться в этом. Правда в том, что на всех кольцевых развязках в Уагадугу и других городах нашей страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию, для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо. Гимн РФ возможен в случае матча между сборными России и Буркина-Фасо, но не в нашей лиге», — приводит слова Траоре Sport24.

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