Юрий Сёмин: переход на «весна-осень» что, сразу решит проблему?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна — осень» из-за плохих погодных условий и вероятных снегопадов.

«Переход на «весна-осень»? Это что, сразу решит проблему? Можно и перейти, вернуться — ничего страшного в этом тоже не вижу. Раньше так играли. Будет ли лучше? А кто знает? Наверное, в это время играть не должны», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Решение о переходе на систему «осень-весна» в российском футболе было принято исполкомом РФС в 2010 году. Тогда пост президента Российского футбольного союза занимал Сергей Фурсенко, ранее работавший на этой же должности в «Зените». Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух.