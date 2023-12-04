Тренер «Динамо» Личка: ни одна команда из Беларуси не усилила бы РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, в сезоне-2018/2019 возглавлявший белорусскую команду «Динамо-Брест», прокомментировал новость о возможной интеграции белорусских клубов в российские футбольные лиги.

«Чтобы клубы из Беларуси присоединились к РПЛ, это надо правильно регламентировать. Нужно, чтобы у них были готовы стадионы и поля. На сегодняшний день разница между белорусским и российским футболом велика. Уровень футбола в Беларуси гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ. Любой белорусский клуб, который хочет присоединиться к РПЛ, должен купить много футболистов», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев. Он отметил, что это будет достаточно трудоёмкий процесс.

Также министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству игровых видов спорта.