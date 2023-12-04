Роналдиньо: хочу, чтобы Мбаппе выиграл «Золотой мяч» именно в «ПСЖ»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Роналдиньо высказался о перспективах форварда французской команды Килиана Мбаппе в борьбе за ежегодный приз «Золотой мяч».

«У такого отличного футболиста, как Мбаппе, будет возможность выиграть «Золотой мяч» в любой команде. Но я играл в «ПСЖ» и люблю эту команду, поэтому хочу, чтобы Килиан сделал это именно с французским клубом.

Я надеюсь, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Килиан — мой хороший друг и отличный игрок. Мне нравится его стиль игры» — приводит слова Роналдиньо RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».