Хави: спросите у руководства, останется ли Феликс в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналиста о возможном подписании форварда «Атлетико» Жоау Феликса на постоянной основе. В данный момент португалец выступает за «блауграну» на правах годичной аренды.

«Останется ли в команде Феликс в следующем сезоне? Вам лучше спросить об этом у руководства. Лично я очень доволен им. Он отличный парень и душа раздевалки. Мне нравится, что он играет в «Барселоне».

Я вижу, что Жоау счастлив в нашей команде. Его пребывание в «Барсе» благоприятно влияет на конкуренцию. К тому же у него сформировалась отличная связка с Канселу», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Напомним, в воскресенье, 3 декабря, Феликс забил гол в ворота «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги (1:0) и отпраздновал взятие ворот.