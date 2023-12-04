Появились фотографии состояния поля перед матчем «Динамо» и «Рубина»

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московского «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Появилось фото, на котором видно состояние поля на стадионе «ВТБ Арена» за 80 минут до старта заключительного матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин».

Состояние поля стадиона «ВТБ Арена» Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

Напомним, «Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.