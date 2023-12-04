Александер-Арнольд: празднование ван Дейком моего гола — показатель его отношения к клубу

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о праздновании победного гола в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (4:3) коллегой по линии обороны мерсисайдцев Вирджилом ван Дейком.

«Ван Дейк недоволен моим победным голом в ворота «Фулхэма»! Он разодрал колени после того, как праздновал это взятие ворот.

Реакция Вирджила на мой гол — показатель его серьёзного отношения к «Ливерпулю». А ведь этот мяч даже забил не он», — приводит слова Александера-Арнольда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Победа в матче с «Фулхэмом» позволила «Ливерпулю» подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа набрали 31 очко после 14 туров и отстают от лидирующего «Арсенала» на два балла.