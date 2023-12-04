«Динамо» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московского «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток) Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Состав «Динамо» Фото: Телеграм-канал «Динамо»

Состав «Рубина» Фото: Телеграм-канал «Рубина»

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.