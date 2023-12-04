На Кубке ФНЛ впервые в мире проведут игры с оранжевыми карточками и удалениями на 10 минут

На зимнем Кубке ФНЛ в Турции впервые в мире проведут матчи с оранжевыми карточками и удалениями на 10 минут. Соответствующее сообщение президента Футбольной национальной лиги Наиля Измайлова приводит журналист Илья Казаков.

Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) представил нововведения в футбольные правила. Эти изменения сначала будут опробованы в матчах с российскими командами.

Оранжевые карточки будут выдаваться игроку за фолы, которые не дотягивают до красной карточки, но при этом являются слишком грубыми для жёлтой. Получив такую карточку, игрок будет отбывать 10-минутное удаление. По возвращении на поле на его счету будет значиться жёлтая карточка. Также 10-минутные удаления будут даваться за споры с арбитром.