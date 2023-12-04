В Испании похвалили Арсена Захаряна за игру в последних матчах «Реала Сосьедад»

Известное испанское издание Mundo Deportivo похвалило российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отметив, что Арсен прибавляет с каждым новым матчем за испанский клуб.

«Захарян прибавляет с каждой неделей. Он сыграл 74, 23, 90 и 72 минуты в последних четырех матчах, в которых он, наконец, показал тот футбол, из-за которого «Реал Сосьедад» заплатил за него € 11 млн московскому «Динамо».

Он блестяще обострял в некоторых моментах против «Зальцбурга», всегда чувствовал себя более комфортно на позициях инсайда, нежели на фланге, и имел явные шансы забить, особенно в последних двух матчах», — написал журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес.

Напомним, из 13 встреч «Реала Сосьедад», в которых участвовал Захарян, он только один раз сыграл с первой и до последней минуты. Арсен ещё не успел отметиться результативными действиями за испанский клуб.

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