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Mozzart Sport: «Зенит» получил приоритетное право покупки двух футболистов «Црвены Звезды»

Mozzart Sport: «Зенит» получил приоритетное право покупки двух футболистов «Црвены Звезды»
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Санкт-петербургский «Зенит» получил приоритетное право на покупку двух футболистов «Црвены Звезды», 18-летнего сербского нападающего Йована Миятовича и 21-летнего новозеландского полузащитника Марко Стаменича. Об этом сообщает сербское издание Mozzart Sport.

По информации источника, это означает, что «Црвена Звезда» должна проинформировать «Зенит» о полученных предложениях по этим футболистам. И если сине-бело-голубые смогут повторить сумму предложения, то будут иметь приоритетное право забрать их себе, как это было в ситуации с Эраковичем и «Спартаком» в прошедшее летнее трансферное окно, поскольку у «Зенита» и «Црвены Звезды» один и тот же титульный спонсор – Газпром.

Также сообщается, что к новозеландцу интереса пока ни у кого нет, а за Миятовича зимой готов побороться нидерландский «Фейеноорд».

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