Футболисты и сотрудники ЦСКА пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга

Футболисты и сотрудники московского ЦСКА пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга.

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«ЦСКА провёл лекцию для футболистов и сотрудников клуба о том, как стать донором костного мозга. Желающие могли сразу вступить в регистр, сдав на анализ мазок из полости рта.

Мы приглашаем вас последовать за футболистами и пополнить регистр доноров, которые могут спасти жизни людей с раком костного мозга. Вы можете сделать это быстро и безопасно: нужно подать заявку на набор для взятия буккального эпителия (мазок из полости рта).

Через какое-то время вы можете стать реальным донором, а можете и никогда им не стать — это зависит от того, будете ли вы совместимы с кем-то из больных.

Но всегда приятно знать, что вы потенциально можете спасти другого человека. Давайте делать добро вместе!», — сообщает пресс-служба клуба.