«Ньюкасл» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Филлипса

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс в зимнее трансферное окно может перебраться в «Ньюкасл». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, представители «сорок» уже вступили в переговоры с руководством «горожан». «Ньюкасл» в первую очередь заинтересован в аренде английского хавбека. Острая необходимость в полузащитнике возникла у «сорок» после дисквалификации итальянца Сандро Тонали за ставки. Отмечается, что Филлипс не входит в планы тренерского штаба «Сити».

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл полузащитника в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, тогда за его переход было заплачено € 49 млн. Действующий контракт Филлипса с «горожанами» рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в шести матчах, проведя на поле в общей сложности 168 минут.

Ранее сообщалось об интересе к Филлипсу со стороны «Ливерпуля».