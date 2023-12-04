Семшов: когда был в «Чайке», смотрел за работой Карпина в «Ростове» и многое почерпнул

Бывший главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, что смотрел за работой Валерия Карпина в «Ростове».

«Есть желание проходить стажировки, но не всегда есть время. Сейчас, когда я не работаю у команд отпуск. Когда я работал в «Чайке», тяжело было оторваться. Мне удалось посмотреть на работу «Ростова». Ходил к Валерию Карпину, Виктору Онопко. Они разрешали мне посмотреть на процесс. Многое для себя у них почерпнул и взял на вооружение в своей работе. Теперь понимаю, почему «Ростов» играет так.

Что удалось почерпнуть в работе Карпина? Все упражнения приближены к игровым ситуациям. Отрабатывают много моментов, которые встречаются в игре. Футболисты переносят эти действия на матчи. Карпин очень требовательный и просит выполнять все задачи», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».