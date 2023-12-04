Сергей Пиняев жёстко высказался о критике со стороны СМИ из-за спада

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о критике в свой адрес со стороны СМИ по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу — сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что в этом возрасте свойственна нестабильность. До моего гола в Самаре считали, сколько матчей я не забивал, а после гола перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, — думаю, они очень жалеют об этом», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Пиняев провёл 17 матчей в составе «Локомотива», в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.