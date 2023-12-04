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Игроки «Рубина» на матч с «Динамо» вышли в майках в поддержку Тесленко, у которого перелом

Футболисты казанского «Рубина» на матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), который проходит в данный момент, вышли в футболках в поддержку защитника команды Егора Тесленко, у которого перелом.

«Мы с тобой Егор», — написано на футболках игроков «Рубина».

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале «Рубина»

Перед игрой главный тренер казанцев Рашид Рахимов заявил, что Тесленко в матче 15-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0), получил перелом и выбыл до весенней части чемпионата.

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте. «Краснодар» является лидером чемпионата с 35 очками.