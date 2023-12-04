«Динамо» — «Рубин»: Тюкавин вывел бело-голубых вперёд

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток) Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме, на 26-й минуте, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче, выведя бело-голубых вперёд — 1:0.

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.