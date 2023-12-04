Головин попал в символическую сборную 14-го тура французской Лиги 1 по версии Sofascore

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 14-го тура французской Лиги 1 по версии Sofascore.

Фото: Sofascore

Бывший игрок московского ЦСКА не отметился результативными действиями в матче с «Монпелье» (2:0), но при этом получил рейтинг 8,5 и расположился на втором месте среди всей сборной. На первой строчке находится нападающий «Бреста» Ромен дель Кастильо, который оформил дубль. Его оценка — 8,8.

Также рейтинг 8,5 получили партнёр по команде Головина Исмаил Якобс и вратаря «Лилля» Люка Шевалье.

Кроме них в символическую сборную вошли Мохаммед Дарами (8,4), Такуми Минамино (8,3), Реми Кабелла (8,3), Пшемыслав Франковски (8,1), Уилфрид Синго (8,0), Гильермо Марипан (8,0) и Стейн Спирингс (8,0).